Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание саммита G20 на Бали

Лавров прибыл на пленарное заседание "Большой двадцатки". Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите G20, который проходит на Бали, прибыл на пленарное заседание саммита во вторник 15 ноября. Об этом сообщает МИД России.

Ранее предполагалось, что президент России Владимир Путин очно примет участие в саммите G20 на Бали.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не полетит на саммит G20, поскольку обстоятельства требуют его присутствия в России.

На саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыли на Бали в воскресенье 13 ноября. Подробности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения Путина не участвовать в саммите G20 на Бали. Канцлер заявил, что присутствие президента России на саммите «Большой двадцатки» было бы желательным.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении позвонить Путину после саммита G20 на Бали.