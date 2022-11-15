Украинская беженка Дурисвит рассказала, как канадские арендодатели «пользуются» релокантами

Арендодатели в Канаде требуют от украинских беженцев оплаты жилья на полгода вперед. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Канадские домовладельцы используют украинских беженцев, требуя у них арендную плату за полгода вперед, что запрещено местным законодательством. Об этом 45-летняя беженка Галина Дурисвит рассказала изданию Globe and Mail.

Издание приводит данные благотворительных организаций, которые сообщают, что некоторые арендодатели требуют, чтобы украинские беженцы оплатили жилье за год вперед при том, что, по информации исполнительного директора Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми, некоторым беженцам сложно внести депозит даже за один месяц. Гассеми назвала такую практику «бесчеловечной».

Ранее украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии. Они «выразили протест» против их размещения в металлических бытовках.

Тем временем в Новой Зеландии украинцы требуют от властей денег и льгот для беженцев. Украинские беженцы разочарованы, что в Новой Зеландии им предоставляют «визы, больше похожие на рабочие, чем на гуманитарные».