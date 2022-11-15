Посол Антонов заявил об «охоте» американских спецслужб на граждан России в третьих странах

Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон продолжает охоту на россиян в третьих странах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы продолжают охоту на граждан Российской Федерации в третьих странах. Дипломат уточнил, что Москва не раз выражала решительные протесты против подобной политики. Об этом он высказался после посещения в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина россиянина Романа Селезнева.

«Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли о том, что выступаем категорически против политики Соединенных Штатов Америки - [политики] охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают [эту] свою деятельность», - цитирует Анатолия Антонова ТАСС.

Напомним, летом 2014 года Роман Селезнев был задержан на Мальдивских островах и доставлен в США, на остров Гуам. В августе 2016 года суд присяжных признал его виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам, связанным с кибермошенничеством. Тогда россиянина приговорили к 27 годам тюрьмы, а в декабре 2017-го – еще к 14 годам, только их к предыдущему сроку не приплюсовали. Новое наказание Селезнев отбывает параллельно с 27-летним лишением свободы.

В 2019 году суд отклонил поданную Селезневым апелляцию.