Американский правозащитник Барака заявил, что Киев хочет установить контроль над работой журналистов в Херсоне

Американский правозащитник прокомментировал ситуацию с выдворением из Херсона представителей западных СМИ из-за фото с привязанными к столбам людьми. Фото: AP Photo.

Официальный Киев хочет установить контроль над работой иностранных журналистов в Херсоне. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака, комментируя ситуацию с отзывом разрешений вести репортажи из Херсона у ряда западных СМИ. По мнению правозащитника, это связано с желанием украинских властей скрыть факты нарушения прав человека со стороны ВСУ.

«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями», — написал Барака в Twitter.

Напомним, Associated Press опубликовало фото из Херсона с привязанными к столбам людьми. После этого нескольким зарубежным СМИ было запрещено вести репортажи из Херсона.

Ранее британцы назвали бесчеловечной ситуацию в Херсоне, где к столбам привязали людей.