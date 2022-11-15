Посол Антонов заявил, что диктат США ведет к снижению доверия к американской юрисдикции

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Диктат и шантаж США приводит с снижению доверия к американской юрисдикции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые санкции против РФ.

“Обратили внимание на очередной всплеск антироссийской активности Вашингтона... Диктат и шантаж со стороны Соединенных Штатов, явно вознамерившихся решать, как, кому и с кем взаимодействовать, приводят только к снижению доверия к американской юрисдикции…", - отмечается в заявлении Антонова.

В понедельник, 14 ноября 2022 года, минфин США ввел новые санкции в отношении некоторых связанных с Россией компаний, физлиц и воздушных судов.

Напомним, в американском минфине также призвали сохранить антироссийские санкции после окончания военной спецоперации на Украине. С таким заявлением выступила глава ведомства Джанет Йеллен. При этом она не стала уточнять, о каких именно ограничениях, которые могут остаться в силе после завершения спецоперации, может идти речь.