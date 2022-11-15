Что произошло в ночь на 15 ноября

Заявления представителя Пентагона Марка Милли о возможности российско-украинских переговоров разозлили Киев. Фото: REUTERS

Заявления Пентагона о возможности переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников. Теперь США пытаются заверить Киев, что не собираются препятствовать достижению Украиной своих целей.

МАГАТЭ направит миссии в Чернобыль и на несколько украинских АЭС. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Си Цзиньпин и Макрон призвали к прекращению огня на Украине и возобновлению мирных переговоров. Об этом лидеры Китая и Франции заявили во время саммита G20 на Бали.

Военный обозреватель Ларсон заявил, что США истощают свой арсенал из-за военных поставок на Украину. Эксперт допускает «колоссальные последствия» нехватки боеприпасов.

Посол Антонов заявил об «охоте» американских спецслужб на граждан России в третьих странах. Дипломат напомнил, что Россия неоднократно выступала против подобной политики США.

США собирается модифицировать беспилотники Gray Eagle для передачи их Украине. В беспилотники предполагается ввести исправления, которые сделают их возможную потерю «менее опасной».

Германия национализировала бывшее дочернее предприятие «Газпрома» под предлогом его возможной неплатежеспособности. Минэкономики ФРГ объявило о передаче газовой компании в собственность федерального правительства.

Белоруссия усилила меры безопасности в 14 районах на границе с Украиной.

ВРИО главы Херсонской области Сальдо заявил, что российские военные полностью контролируют Кинбургскую косу.

В Анапе силы МВД ликвидировали ранившего троих сотрудников ведомства мужчину. Конфликт начался из-за отключения электроэнергии за неуплату.