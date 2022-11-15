FT: большинство членов G20 осуждает спецоперацию России на Украине Фото: REUTERS

Большинство членов G20 осуждают военную спецоперацию России на Украине, сообщает издание Financial Times со ссылкой на проект коммюнике.

Как уточняется в тексте документа, лидеры G20 планируют заявить на саммите на Бали, что "в современном мире не должно быть войны".

Также в проекте коммюнике говорится, что "большинство членов G20 решительно осуждают военную спецоперацию на Украине и подчеркивают, что это… усугубляет существующие факторы нестабильности в мировой экономике".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.