Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Опытное Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Штабе территориальной обороны ДНР сегодня, 15 ноября, сообщили об освобождении населенного пункта Опытное на Авдеевском направлении.

"По данным на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских войск освободила Опытное", - уточняется в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские военные при отступлении сбежали из поселка Опытное на Авдеевском направлении. Тогда захватить бойцов ВСУ и нацформирований, находившихся в поселке Опытное, у сил ДНР не получилось, так как они успели быстро ретироваться.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.