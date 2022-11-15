ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта Фото: REUTERS

ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Обнаружено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная", - уточнил он агентству.

Ранее Марочко сообщал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону республики.

Также ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.