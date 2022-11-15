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НовостиПолитика15 ноября 2022 5:53

ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта

В Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта

ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта

Фото: REUTERS

ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Обнаружено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная", - уточнил он агентству.

Ранее Марочко сообщал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону республики.

Также ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.