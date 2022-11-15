Политолог Светов уверен, что Россия не будет выполнять резолюцию ООН о компенсации Украине

Афганистану, Ираку, Ливии, Вьетнаму Фото: Александр КОЦ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях для Украины. Решение было утверждено большинством голосов и по нему Россия обязана возместить Украине ущерб от операции по защите Донбасса.

Политолог Юрий Светов отметил, что никакой юридической силы данное решение не имеет и странам-участникам пытались выкручивать руки, чтобы добиться единогласного принятия.

Устав ООН не наделяет Генассамблею правом принимать решения о репарациях. Этим правом обладает только Совет Безопасности. И инициаторы решения это прекрасно понимают, но хотят попробовать еще раз уязвить Россию и выставить агрессором.

Цель этих резолюций не что иное, как попытка завладеть замороженными активами Центробанка России на общую сумму 300 миллиардов долларов.

- Ни американцы, ни их союзники по G7 не скрывали, что выкручивали руки делегатам других стран. Особенно тех стран, которые зависят от экономической поддержки Запада. Они давно покушаются на те 300 миллиардов золотовалютных резервов, которые фактически украли у нас, — объяснил Пятому каналу Юрий Светов.

При этом он напомнил, что США не выплачивали компенсаций Афганистану, Ираку, Ливии, Вьетнаму, то есть, всем странам, где отметились их войска.

РФ тоже не будет выполнять резолюцию, а официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя уже назвал ее ничтожной. - Они забывают, что попытавшись прибрать к рукам наши деньги, они получат ответную реакцию. На территории нашей страны тоже находится собственность всех этих стран, которые пытаются покуситься на нашу собственность, — подытожил политолог.

Принятый Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ — преступная лицензия, разрешающая США, Британии и другим странам НАТО красть российские активы, об этом сказал «Известиям» политолог, экономист, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что всемирной организации стоит призвать к возмещению Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам, пишет RT.