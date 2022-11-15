Эксперты рассказали, во сколько обойдутся новогодние праздники в разных городах страны. ФОТО: mos.ru

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, во сколько стоит отпраздновать новогодние праздники в разных городах страны. Для этого были проанализированы поисковые запросы клиентов с вылетом в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

Чаще всего туристы ищут варианты перелетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Минеральный Вод, пишет «Газета.Ru».

Из Москвы выгоднее всего отправляться в Санкт-Петербург, средняя стоимость обойдется в одну сторону 3 450 руб. на пассажира. Перелет в Казань стоит 3,8 тыс.рублей, примерно столько же стоит билет до Ульяновска.

Полет в Чебоксары, Самару, Саранск и Махачкалу обойдется от 4 до 5 тыс.руб. А вот Сочи и Киров чуть дороже 5 тыс.рублей.

Из Санкт-Петербурга самые выгодные направления в Москву – 3,5 тыс.рублей. Билеты в Казань, Волгоград, Самару, Сочи, Калининград и Иваново обойдутся от 4 до 5 тыс.рублей. А полеты в Ярославль, Челябинск и Архангельск стоят от 5 до 5,5 тыс.руб.

Из Сочи на новогодние каникулы выгоднее всего отправиться в Псков – 5,8 тыс.руб. Полеты в Москву и Санкт-Петербург обойдутся в 6 600 руб. В Петрозаводск -7,1 тыс.руб, а во Владикавказ – 8,7 тыс.руб.

Жители Екатеринбурга заплатят меньше всего за авиабилет до города Урай – 3,4 тыс.руб. Москва и Санкт-Петербург для них обойдутся в среднем в 5,2 тыс.рублей.

Ожидается, что всплеск продаж новогодних туров в Москву придется на начало декабря. Такие прогнозы дают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

- Обычно посмотреть сразу две столицы едут жители Сибири и Дальнего Востока. У них дорогая логистика, поэтому проще сразу захватить оба города, чем тратиться на перелеты дважды, - рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в турагентстве «1001 тур».

Самый бюджетный трехдневный тур в Москву на двоих можно найти за 13 тыс. рублей, причем можно по минимуму тратиться на развлечения, а посетить уличные фестивали и ярмарки.

Стоит отметить, что многие российские регионы меняют формат празднования Нового года и проведения январских каникул. В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на запланированные ранее мероприятия и готовы не закупать новые украшения. Часть регионов планирует провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для поддержки мобилизованных, пишет газета "Известия".