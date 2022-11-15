Си Цзиньпин призвал страны G20 снять односторонние санкции и возобновить научно-техническое сотрудничество

Глава КНР Си Цзиньпин призвал страны G20 отказаться от политизации продовольствия и энергетики Фото: REUTERS

Сегодня, 15 ноября 2022 года на саммите "Группы двадцать" (G20) на Бали лидер КНР Си Цзиньпин обратился к участникам с призывом не прибегать к политизировать и использовать как оружие продовольствие и энергетику. Заявления главы Китая приводит Центральное телевидение страны. Си Цзиньпин в том числе говорит о необходимости отказаться от односторонних санкций и наладить диалог в сфере научно-технического сотрудничества.

"Мы должны решительно противостоять попыткам политизации и использования в качестве инструментов или оружия вопросов продовольствия и энергетики. Необходимо отменить односторонние санкции, снять ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", - цитирует телевидение Си Цзиньпина.

В том числе китайский лидер призвал страны G20 оказать поддержку развивающимся странам в области продовольствия и энергетики.

"Риски развивающихся стран в области продовольственной и энергетической безопасности проявляются все сильнее", - заявил политик.

По его мнению, страны G20 должны обратить на это внимание. Он выделил приоритетные проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. Они касаются сфер производства, хранения, финансов и технической помощи развивающимся странам.

Несколько ранее Франция и Китай призвали к прекращению огня в Украине и возобновлению переговоров по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Си Цзиньпин предупредил, что будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".