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НовостиПолитика15 ноября 2022 6:49

Глава МИД Китая заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20

Также речь шла о других международных площадках
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава МИД Китая заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20

Глава МИД Китая заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай выступает против исключения России из "группы двадцати" и других мировых площадок, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Очень рады, что вы лично принимаете участие в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отбирать рациональное право РФ на участие в рамках многосторонних форматов", - заявил Ван И в ходе открытия двусторонней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита "группы двадцати" на индонезийском острове Бали.

Он также добавил, что планирует обсудить с российским коллегой "вопросы, которые представляют взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".

Ранее аналитик Александр Асафов выразил мнение, что в ближайшее время исключение России из "Большой двадцатки" (G20) не произойдет несмотря на поступающие призывы. Он напомнил, что разговоры об исключении РФ ведутся уже не первый день и даже не первый год.

Также ранее Александр Вучич допустил разрушение мирового порядка в случае исключения России из СБ ООН. Президент Сербии заявил, что его страна не будет голосовать за ограничение права вето или исключение России из Совбеза ООН.