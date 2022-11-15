Глава МИД Китая заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай выступает против исключения России из "группы двадцати" и других мировых площадок, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Очень рады, что вы лично принимаете участие в саммите "двадцатки", представляете Россию на саммите, это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отбирать рациональное право РФ на участие в рамках многосторонних форматов", - заявил Ван И в ходе открытия двусторонней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита "группы двадцати" на индонезийском острове Бали.

Он также добавил, что планирует обсудить с российским коллегой "вопросы, которые представляют взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений".

Ранее аналитик Александр Асафов выразил мнение, что в ближайшее время исключение России из "Большой двадцатки" (G20) не произойдет несмотря на поступающие призывы. Он напомнил, что разговоры об исключении РФ ведутся уже не первый день и даже не первый год.

Также ранее Александр Вучич допустил разрушение мирового порядка в случае исключения России из СБ ООН. Президент Сербии заявил, что его страна не будет голосовать за ограничение права вето или исключение России из Совбеза ООН.