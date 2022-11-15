Западные лидеры отказываются фотографироваться с Лавровым на G20

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Традиционное групповое фото перед началом саммита G20 на Бали "отсрочено", сообщило сегодня, 15 ноября, агентство Киодо.

"Ранее представитель в правительстве Индонезии сообщил, что групповое фото было отсрочено, поскольку американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым", - уточняется в сообщении агентства.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 2022 года, Россию на мероприятии представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Главу МИД РФ встретили традиционными танцами в национальных костюмах.

Напомним, в прошедший четверг, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит “Большой двадцатки”, уточнив, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ.