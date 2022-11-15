В Чувашии растёт число жителей, выполняющих нормы ГТО

На еженедельном совещании в Доме Правительства в рамках рассмотрения итогов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам III квартала 2022 года Глава республики Олег Николаев отметил, что в поручении Президента страны заложена философия — сознательное отношение к своему здоровью, поэтому если человек через физическую активность будет поддерживать здоровье, то система здравоохранения будет нагружена меньше.

Также Олег Николаев призвал вовлекать в сдачу ГТО как можно больше общественных организаций и подчеркнул, что для этого необходимо максимально использовать спортивную инфраструктуру, активнее вовлекать в работу тренеров ДЮСШ. Это отражено в стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики.

По словам Министра спорта Чувашии Василия Петрова, в III квартале в выполнении нормативов ГТО приняли участие 18 794 жителя республики, что в 14 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года. Кроме того, Министр отметил, что, согласно рейтингу Федерального оператора, по итогам третьего квартала этого года Чувашия заняла 14-е место среди всех субъектов России и второе место среди регионов ПФО. Василий Петров сообщил, что за 8 лет к комплексу ГТО присоединились более 226 тысяч жителей Чувашии, что составляет чуть более 20% от общей численности населения в возрасте от 6 лет.