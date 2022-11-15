Риэлторы прогнозируют рост скидок при покупке жилья в декабре 2022 года

Риэлторы прогнозируют рост скидок при покупке жилья в декабре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец года, традиционно, горячий месяц для рынка недвижимости. Люди спешат вложиться в жилье, чтобы успеть совершить сделку до начала следующего года и избежать подорожания. Продавцы этим пользуются и накидывают цену.

Но на этот раз ситуация иная. Покупатели могут рассчитывать на хорошие скидки, так как интерес к покупке недвижимости более скромный. Статистика такова, что порядка 80% продавцов на вторичном рынке предоставляют дисконт. В эконом-классе скидки доходят до 15%, чтобы хоть как-то привлечь покупателя. Есть хороший выбор и, скорее всего, он сохранится в декабре.

Первичный рынок тоже не скупится на скидки, они доходят до 15%. Застройщики обычно готовы хорошо торговаться в предновогодние дни, прогнозирует руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов.

Тем не менее, по итогам года спрос снизился более чем на 20%, что указывает на неготовность покупателей тратить деньги на покупку недвижимости, как год назад, пишет life.

Предложение на рынке выросло на 30%, что увеличило конкуренцию и подстегивает продавцов бороться за клиентов.

Эксперт по недвижимости, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевскии тоже прогнозирует рост скидок, при грамотном подходе, можно рассчитывать на снижение цены до 30%. Но только если речь идет при 100%-ной оплате или оформлении ипотеки на стандартных условиях. А вот при кредите под 0,1% ждать дисконта не стоит. На таких условиях цена на квартиру наоборот вырастает в среднем на 15%.

Тенденция к снижению стоимости квартир, которая началась в октябре, продолжится и в декабре.

- Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может еще долго постепенно снижаться. Но прежде чем брать ипотеку оцените надежность своего работодателя. Если у вас есть сомнения по поводу стабильности дохода — лучше отложите покупку жилья, - сказал финансовый эксперт Максим Глазков RT.

Тем временем, цены на аренду жилья в России в среднем упали на 18%. В некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года, сообщил «Известиям» эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT