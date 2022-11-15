В США высказались о фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, фото: AP

Украина запретила западным изданиям фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, заявил правозащитник из США Аджаму Барака.

"Украинские власти отозвали разрешение у ряда западных изданий вести репортажи из Херсона…Причина состоит в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями", - отметил он в соцсетях.

Напомним, киевский режим аннулировал аккредитации ряда журналистов, в частности, сотрудников CNN и Sky News, за то, что они посетили город и работали без согласования с военными. При этом фотографу агентства AP удалось сделать фото двух жителей Херсона, которых привязали к столбам "в наказание за сотрудничество с российскими властями".

Ранее британцы назвали бесчеловечной ситуацию в Херсоне, где к столбам привязали людей.

Также ранее сайт KP.RU писал, что западные СМИ наказаны за раскрытую правду о страшном терроре ВСУ в Херсоне. Отмечалось, что Киеву явно не хочется, что бы мир увидел “украинское освобождение” таким. Например, в репортаже CNN - человек, размахивающий украинским флагом вскидывает руку в нацистском приветствии. А на снимке AP попали люди с мешками на голове, привязанные к столбам “инквизиции”.