Глава Амурской области Василий Орлов поручил усилить меры защиты от вандализма на новых общественных площадках

На ремонт центральной площади Зеи в 2022 году было направлено более 10 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил усилить меры защиты от вандализма на новых общественных площадках. Глава региона 14 ноября осмотрел объекты, отремонтированные в Зее в 2022 году. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе реконструировали центральную городскую площадь. Кроме того, по дальневосточной программе «1000 дворов» здесь отремонтировали пять дворов, на это было выделено 33 млн рублей.

«Сейчас важно научиться сохранять все сделанное, - подчеркнул Василий Орлов. - Необходимо установить видеонаблюдение и регулярно проводить разъяснительную работу с людьми об ответственности за порчу имущества, - отметил Василий Орлов. - Детям новые дворы должны понравиться. Посмотрим, как новое благоустройство перезимует, как площадки покажут себя в эксплуатации, все ли безопасно, все ли довольны».

Проект реконструкции главной городской площади имени Алексея Шохина, руководителя строительства Зейской ГЭС, был создан при участии жителей города. В 2021 году на ней обновили фонтан, сцену-ротонду и тротуарную плитку. На это было выделено более 7 млн рублей. Летом 2022 года ремонт продолжился. На площади заменили освещение, установили лавочки, урны, качели. На модернизацию направили более 10 млн рублей.

В одном из дворов Зеи, реконструированном по программе «1000 дворов», построили детские игровые и спортивные площадки. Двор в микрорайоне Светлый преобразился: здесь появились скамейки, урны, новое освещение и блок для хозяйственных нужд.

«Программу «1000 дворов» будем продолжать и в следующем году. Если какие-то ошибки были допущены, их нужно проанализировать и в будущем учитывать этот опыт», - пообещал Василий Орлов.