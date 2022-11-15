Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины 15 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 15 ноября, в Харьковской области Украины, об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Тревога в региона была объявлена в 9.55 по московскому времени.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.