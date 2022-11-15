Движение на Крымском мосту будет ограничено на двенадцать часов 16 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Движение на Крымском мосту приостанавливается движение автомобильного транспорта 16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 по Москве. Об этом сообщает Минтранс России в воем телеграм-канале. В министерстве уточнили, что ограничение движения связано с ремонтно-восстановительными работами.

"16 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают водителей планировать свои поездки через Крымскую переправу заранее и следить за обновлением информации в официальных источниках.

Последний раз движение на Крымском мосту перекрывали 12 ноября 2022 года на 16 часов. Дорожники проводили в течение дня ремонтно-восстановительные работы, в рамках которых устанавливали второй поврежденный пролет.

Напомним, 3 ноября 2022 года поезда, следующие из Адлера через Крымский мост, изменили расписание до 11 декабря 2022 года.