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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:27

Движение на Крымском мосту будет ограничено на двенадцать часов 16 ноября 2022 года

Движение на Крымском мосту ограничат с 4:00 до 16:00 16 ноября 2022 года
Владимир РОМАНЕНКО
Движение на Крымском мосту будет ограничено на двенадцать часов 16 ноября 2022 года

Движение на Крымском мосту будет ограничено на двенадцать часов 16 ноября 2022 года

Фото: REUTERS

Движение на Крымском мосту приостанавливается движение автомобильного транспорта 16 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 по Москве. Об этом сообщает Минтранс России в воем телеграм-канале. В министерстве уточнили, что ограничение движения связано с ремонтно-восстановительными работами.

"16 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают водителей планировать свои поездки через Крымскую переправу заранее и следить за обновлением информации в официальных источниках.

Последний раз движение на Крымском мосту перекрывали 12 ноября 2022 года на 16 часов. Дорожники проводили в течение дня ремонтно-восстановительные работы, в рамках которых устанавливали второй поврежденный пролет.

Напомним, 3 ноября 2022 года поезда, следующие из Адлера через Крымский мост, изменили расписание до 11 декабря 2022 года.