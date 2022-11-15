Галявиев полностью признал вину в убийстве девяти человек в гимназии Казани

Ильназ Галявиев Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназ Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в гимназии Казани, об этом сегодня, 15 ноября, из зала суда передает корреспондент РИА Новости.

Также Галявиев отказался от услуг двух адвокатов по соглашению, представлявших его интересы, пока велось следствие. Теперь его интересы в суде представляет только государственный адвокат.

Ранее сообщалось, что в Казани начался суд над Галявиевым, устроившем стрельбу в школе. Он предстал перед судом через 1,5 года после своего задержания.

Напомним, стрельба и взрыв в казанской гимназии №175 произошли утром 11 мая прошлого года. Их устроил 19-летний бывший ученик этого образовательного учреждения Ильназ Галявиев. После взрыва самодельной бомбы в гимназии, директор по громкой связи распорядилась закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8А, и открыл огонь по детям

Потерпевшими по делу Галявиева были признаны 667 человек, заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей.