Число задержанных по подозрению в организации теракта в Стамбуле возросло до 50 человек

Глава Министерства юстиций Турции Бекир Боздаг подтвердил информацию о 50 задержанных Фото: REUTERS

Число задержаний подозреваемых в причастности к теракту на улице самой проходной улице Стамбула Истикляль увеличилось до 50 человек. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на местное управление безопасности.

Информацию о количестве задержанных подтвердил и глава Министерства юстиций Турции Бекир Боздаг. В числе задержанных по подозрению в организации теракта под стражу взяли гражданку Сирии, помимо 48 лиц, арестованных ранее.

Официальная позиция следствия склоняется к "курдскому следу". Женщина, которая, по данным уличных видеокамер, подложила пакет с бомбой на скамейку и была задержана по горячим следам в стамбульском районе Эсенлер в результате совместной операции полиции и Национальной разведывательной организации, по предварительным данным, является членом РПК.

Как писал сайт KP.RU, в результате теракта шесть человек погибли, 81 получили ранения, 50 из них уже выписаны из больниц, пятеро находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. По имеющимся у российского генконсульства в Стамбуле данным, в результате взрыва пострадало трое российских граждан.