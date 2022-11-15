В Польше не считают вопрос о преступлениях украинских националистов закрытым Фото: Shutterstock

В Польше депутаты отказались признавать преступления украинских националистов в Волыни «закрытым вопросом», об этом сообщает издание Kresy.

В публикации говорится, что ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Польша якобы согласилась «забыть о так называемой «Волынской резне» и признала, что это «закрытая карта» в двусторонних отношениях».

«Наша позиция по этому вопросу неизменна. Мы, независимо от того, как выглядит геополитика на данный момент, как выглядит вопрос поддержки Украины Польшей, обращаем внимание на то, что согласия с культом убийц быть не может», — сказал Председатель Народного движения Роберт Винницкий.

Кроме того, депутат отметил, что у геноцида нет срока давности.

Как ранее писал сайт KP.RU, 11 июля 1943 года бандеровцы при поддержке украинского населения напали сразу на 176 деревень и сел, в которых проживали поляки. За несколько дней бандеровцы на Западной Украине уничтожили около 100 тысяч поляков.