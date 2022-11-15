«Электрический транспорт» Омска празднует 86-летие

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

— Поздравляю всех сотрудников трамвайного депо муниципального предприятия «Электрический транспорт» с праздником. Желаю здоровья, успехов и плодотворной работы. — Написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале. — Со своей стороны муниципалитет будет и дальше заниматься вопросами трамвайного движения: восстанавливать старые и приобретать новые вагоны, ремонтировать пути и контактные сети — сохранять все то, что обеспечивает доставку пассажиров до места назначения на привычном и любимом ими транспорте.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Первая линия омского трамвая имела протяженность чуть больше восьми километров. Она была проложена в 1936 году в самом центре города — от железнодорожного вокзала до сада имени В. В. Куйбышева (ныне район кинотеатра «Маяковский»). В довоенное время подвижной состав трамвайного депо насчитывал всего 16 вагонов, которые были изготовлены на Мытищинском заводе в Подмосковье, 8 моторных и 8 прицепных.

Во время Великой Отечественной войны с 1941-го по 1945-й годы работники омского трамвайного депо наравне со всеми гражданами нашей великой страны трудились ради Победы. Вместо водителей мужчин, которые ушли на фронт, за штурвалы сели женщины. Тогда трамвай был единственным городским транспортом в Омске. На трамваях перевозили рабочих и служащих, а также раненых в госпитали, экстренно развёрнутые тогда в Омске, и новобранцев на вокзал, откуда уходили эшелоны на фронт. Трамваями доставляли и хозяйственные грузы, в том числе, топливо. Поэтому омичи присвоили своему трамваю почётное звание «Труженик тыла».

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Сегодня на городские маршруты выходят почти сто пассажирских трамвайных вагонов. Длина трамвайных линий превышает 77 километров. Ежегодно трамваи перевозят порядка 7 миллионов жителей города и гостей Омска. Сам же трамвай стал одним из символов сибирского города-миллионника.