Власти Херсонской области опровергли сообщения о вхождении ВСУ в Алешки Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины не входили в город Алешки Херсонской области, сообщения об этом являются фейком, заявили в администрации региона.

«Заявления украинской стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», – сказали журналистам в пресс-службе херсонской администрации.

Ранее украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о якобы удачных попытках ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Несколько СМИ написали о занятии Киевом Алешек.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о новых потерях в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении были разбиты две ротные тактические группы ВСУ, только под Куземовкой они потеряли 120 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении украинские боевики и наемники оставили под Чернопоповкой 90 человек, на Южно-Донецком – более 80.