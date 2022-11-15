Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 ноября 2022 9:17

Сенатор Косачев заявил, что предложения Зеленского по урегулированию конфликта не включают нейтралитет Украины

Ранее президент Украины озвучил свою “формулу мира” в стране
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сенатор Косачев заявил, что предложения Зеленского по урегулированию конфликта не включают нейтралитет Украины

Сенатор Косачев заявил, что предложения Зеленского по урегулированию конфликта не включают нейтралитет Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложения украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании не включают пункт о нейтральном статусе страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"В формуле Зеленского из 10 пунктов нет главного и самого важного и для нас, россиян… а именно - гарантий выполнения двух ключевых положений Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 (года), исходя из которых Россия признавала Украину в ее административных границах СССР", - отметил сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, они включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.