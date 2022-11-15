Сенатор Косачев заявил, что предложения Зеленского по урегулированию конфликта не включают нейтралитет Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложения украинского лидера Владимира Зеленского о мирном урегулировании не включают пункт о нейтральном статусе страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"В формуле Зеленского из 10 пунктов нет главного и самого важного и для нас, россиян… а именно - гарантий выполнения двух ключевых положений Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 (года), исходя из которых Россия признавала Украину в ее административных границах СССР", - отметил сенатор в своем Телеграм-канале.

Ранее Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, они включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.