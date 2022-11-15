После отказа фотографироваться с Лавровым в фотосессии G20 участвовали только пять человек Фото: REUTERS

После неформального обеда лидеров стран «Большой двадцатки» в фотосессии приняли участие только пять лидеров, которые присутствовали на обеде.

Как можно увидеть в трансляции, в фотосессии участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На самом обеде присутствовали премьер-министр Великобритании Риши Сунак канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Международной футбольной ассоциации Джанни Инфантино.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите G20, который проходит на Бали, прибыл на пленарное заседание саммита во вторник, 15 ноября.

Ранее канцлер ФРГ Шольц выразил сожаление по поводу решения президент России Владимира Путина не участвовать в саммите G20 на Бали. Канцлер заявил, что присутствие президента России на саммите «Большой двадцатки» было бы желательным.