Лавров рассказал о правках России в итоговой декларации G20

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Страны Запада добавили в декларацию G20 фразу о том, что многие делегации осудили Россию, при этом РФ добавила, что были и альтернативные точки зрения, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Также он добавил, что Россия настояла, чтобы в итоговой декларации саммита была фраза о том, что позиции по Украине различаются.

"Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили РФ. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати", - заявил Лавров в ходе итогового брифинга.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Главу МИД РФ встретили традиционными танцами в национальных костюмах.

Напомним, в прошедший четверг, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит “Большой двадцатки”, уточнив, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ.