С начала 2022 года россияне перевели за рубеж более 60 млрд долларов Фото: REUTERS

С начала 2022 года переводы российских граждан в иностранные банки увеличился в два раза и составили 63,1 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). Отмечается, что сентябрь 2022 выделился рекордным объемом средств, отправленных на иностранные депозиты, общая сумма которых составила 6,7 млрд долларов.

По данным агентства, на иностранные счета в феврале 2022 года, после начала военной операции в Украине, было выведено порядка 4,3 млрд долларов, что стало максимумом за последние четыре года.

Объем переводов весной 2022 года снизился после введения ограничений на операции по транзакциям за границу. В марте россияне вывели 1,7 млрд долларов, в апреле - 1,4, а в мае - снова 1,7 млрд долларов.

При этом после укрепления рубля Центробанком в мае 2022 года объем средств, переводимых на иностранные счета вырос почти в три раза, до 5,2 млрд долларов.

После июльского увеличения объема переводов ЦБ до 1 млн долларов, возросло и число транзакций, общая сумма которых составила 5,6 млрд долларов. В августе показатель достиг 5,4 млрд долларов.

И годовой максимум был зафиксирован в сентябре. Сумма месячных транзакций за рубеж выросла до 6,7 млрд долларов.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране начало частичной мобилизации. Тогда в Кремле сказали, что не располагают цифрами по уехавшим из РФ гражданам после начала проведения в стране частичной мобилизации и уточнили, что данными владеет погранслужба.