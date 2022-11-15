Лавров провел короткие беседы с Макроном и Шольцем на саммите G20

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что провел короткие встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита G20.

"Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс (урегулирования - прим.ред.) Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с Россией. Вопрос этот - не к нам. Так я и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - сказал Лавров журналистам.

Ранее Владимир Зеленский озвучил свою "формулу мира" на Украине. В частности, они включают радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

Также украинский лидер заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.