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НовостиВ мире15 ноября 2022 9:55

Ле Пен считает наивной мысль, что продвижение ВСУ прекратит конфликт на Украине

Лидер фракции заявила, что дипломатия является единственным выходом из конфликта на Украине
Сергей ГАПЧУК
Ле Пен считает наивной мысль, что продвижение ВСУ прекратит конфликт

Ле Пен считает наивной мысль, что продвижение ВСУ прекратит конфликт

Фото: REUTERS

Руководитель фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен считает наивной мысль, что победы Украины положат конец противостоянию, об этом он рассказала в эфире радиостанции France Inter.

«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне», - заявила Ле Пен, прокомментировав ситуацию с Херсоном.

При этом она добавила, что этот конфликт должен быть прекращен. «Я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный», - подчеркнула Ле Пен.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом в очередной раз выдвинул ряд требований к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что слова Зеленского подтверждают позицию киевских властей о нежелании вести переговоры с Россией.