Ле Пен считает наивной мысль, что продвижение ВСУ прекратит конфликт на Украине

Ле Пен считает наивной мысль, что продвижение ВСУ прекратит конфликт Фото: REUTERS

Руководитель фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен считает наивной мысль, что победы Украины положат конец противостоянию, об этом он рассказала в эфире радиостанции France Inter.

«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне», - заявила Ле Пен, прокомментировав ситуацию с Херсоном.

При этом она добавила, что этот конфликт должен быть прекращен. «Я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный», - подчеркнула Ле Пен.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом в очередной раз выдвинул ряд требований к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что слова Зеленского подтверждают позицию киевских властей о нежелании вести переговоры с Россией.