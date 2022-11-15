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НовостиПолитика15 ноября 2022 9:56

Лавров назвал «раздвоением сознания» решения Евросоюза по Украине

ЕС и НАТО уже давно являются участниками гибридной войны на Украине, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров назвал «раздвоением сознания» решения Евросоюза по Украине

Лавров назвал «раздвоением сознания» решения Евросоюза по Украине

Фото: REUTERS

Заявления Евросоюза о мирном урегулировании конфликта на Украине и одновременное участие в нем являются раздвоением сознания, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Евросоюз и НАТО уже давно являются участниками гибридной войны на Украине – поставка вооружений, тренировки, помощь в предоставлении разведданных, участие в определении целей. Если касаться решения ЕС, то это идет раздвоение сознаний, потому что параллельно с этим идет разговор о переходе к мирному урегулированию. Всякое происходит, к этому привыкаем», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что так называемая миротворческая миссия НАТО на Украине означала бы прямое столкновение солдат Североатлантического альянса с российскими войсками.

Глава МИД России также заявлял, что секретариат Организации объединенных наций, в том числе генеральный секретарь Антониу Гутерриш, упустил шанс добиться мирного урегулирования украинского кризиса.