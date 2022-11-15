Лавров назвал «раздвоением сознания» решения Евросоюза по Украине Фото: REUTERS

Заявления Евросоюза о мирном урегулировании конфликта на Украине и одновременное участие в нем являются раздвоением сознания, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Евросоюз и НАТО уже давно являются участниками гибридной войны на Украине – поставка вооружений, тренировки, помощь в предоставлении разведданных, участие в определении целей. Если касаться решения ЕС, то это идет раздвоение сознаний, потому что параллельно с этим идет разговор о переходе к мирному урегулированию. Всякое происходит, к этому привыкаем», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что так называемая миротворческая миссия НАТО на Украине означала бы прямое столкновение солдат Североатлантического альянса с российскими войсками.

Глава МИД России также заявлял, что секретариат Организации объединенных наций, в том числе генеральный секретарь Антониу Гутерриш, упустил шанс добиться мирного урегулирования украинского кризиса.