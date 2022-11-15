Экс-представитель «Аэрофлота» в Британии осужден на 13 лет за госизмену Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший представитель авиакомпании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрий Федоткин осужден на 13 лет по делу о госизмене, рассказали в Московском городском суде.

«Суд признал виновным Федоткина по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Федоткин не признал себя виновным и подал апелляционную жалобу на приговор, однако решение Мосгорсуда оставили без изменений. Мужчина был признан виновным в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведывательной службе Великобритании.

Напомним, ранее ученого из Томска Александр Луканина приговорили к 7,5 годам тюрьмы за государственную измену. Он является экс-сотрудником ТПУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН, его подозревали в передаче российских разработок в сфере альтернативных источников питания.