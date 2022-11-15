Лавров заявил, что США и ЕС пообещали снять ограничения на экспорт зерна Фото: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США и ЕС передали генеральному секретарю ООН письменные обещания, что ограничения на экспорт зерна и удобрений из России будет снят.

При этом он добавил, что «посмотрим, как это реализуется».

Также глава МИД подчеркнул, что генсек ООН заявил о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но в настоящее время практических результатов не достигнуто.

Сергей Лавров отметил, что генсек ООН «клятвенно заверил, что выполнение зерновой сделки для него вопрос приоритетный».

Как сообщал сайт KP.RU, после атаки беспилотников 29 октября 2022 года на корабли в Севастопольской бухте Россия приостановила участие в зерновой сделке. Минобороны заявило, что налет осуществила Украина, а суда, подвергшиеся атаке, были «задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».