Песков заявил, что Херсон остаётся частью России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Херсон остается столицей в составе России, иных решений не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Каких-либо иных решений не принималось", - сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Песков исключил какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских войск на левый берег Днепра, заявив, что данный регион остается субъектом Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября Министерство обороны РФ заявило, что ВС России выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. В среду, 9 ноября, российское военное ведомство объявило об отводе войск в Херсонской области, указав на то, что в скором времени они займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.