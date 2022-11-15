Светлана Журова назвала абсурдом требование дисквалифицировать Валиеву на четыре года Фото: с личной страницы в соцсети.

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о судьбе Камилы Валиевой. Всемирное антидопингового агентства требует дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

Это наказание, по ее мнению, очень жестоко и раньше такой срок мог получить только спортсмен, попавшийся на допинге второй раз. Причем на употреблении более серьезных препаратов.

- Опыт последних лет говорит, что с микродозами спортсмена вообще не дисквалифицировали, если он находил объяснение тому, как эта микродоза попала в его организм, - рассуждает Светлана Журова.

Такие случаи могли быть при использовании крема, лекарственного препарата, через поцелуй. Но в любом случае, наказание каждый раз было минимальным. Случай с Камилой Валиевой может стать прецедентом.

- Но CAS — это суд, на который распространяется прецедентное право. Будет странно, если они дисквалифицируют Валиеву на четыре года. Правда в том, что по подобным случаям было много оправдательных приговоров, - рассуждает депутат в беседе с "Газетой.Ru".

Если же будет принято подобное решение по Валиевой, значит ли это, что в будущем иностранные спортсмены будут получать такое же наказание? Ответа на этот вопрос у Светланы Журовой нет.

- Как они потом людям с анаболическими стероидами будут, давать год?! Это же абсурд. Возможно, WADA просто создает инфоповод. Может, они попросят большее, чтобы получить тот срок дисквалификации, который их устроит, — сказала Журова.

Тренер Максим Траньков предположил, что в этой истории сыграла роль политическая составляющая.

- Было понятно, что в сложившейся ситуации для Валиевой будут требовать максимального наказания. И политическая составляющая, к сожалению, сыграла не последнюю роль, - сказал он Rt.

Запрещенное вещество триметазидин нашли в допинг-пробе Валиевой в декабре 2021 года во время соревнований в Санкт-Петербурге. Спортсменку не допустили к участию в Олимпийских играх, но она обжаловала данное решение, передает телеканал "360".