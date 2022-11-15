ВС России уничтожили до 1400 украинских военных в боях за Павловку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В боях за Павловку Вооруженные силы России уничтожили до 1400 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 15 ноября.

"Российские войска продолжают наступательные действия", - уточняется в сводке ведомства.

Об освобождении села Павловка в Минобороны России сообщили вчера, 14 ноября 2022 года. Взятие данного населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления российской армии в Донбассе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. При этом он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.