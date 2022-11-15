Песков назвал попыткой грабежа резолюцию ООН о взыскании с России репараций для Украины Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что организаторы резолюции пытаются совершить "грабеж" золото-валютных резервов России через выплату репараций Украине с использованием площадки ООН. Об этом он заявил на брифинге журналистам, подчеркнув, что Россия категорически против резолюции.

"Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов (золото-валютные резервы), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций", - сказал Песков в ответ на вопрос прессы об оценке резолюции ГА ООН.

По его мнению, решение ассамблеи не является юридически обязывающим документом.

"Решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться. Разумеется, категорически против этого", - считает Песков.

Напомним, за резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, еще 73 воздержались. В резолюции также говорится о необходимости создания механизма для возмещения убытков Киеву со стороны Москвы.

8 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский среди условий начала мирного урегулирования конфликта назвал возмещение убытков ввиду спецоперации, восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. "Это абсолютно понятные условия", - добавил он.