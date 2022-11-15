Песков заявил, что Россия представлена на саммите G20 на должном уровне

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия представлена на саммите G20 достойно, на должном уровне, у главы МИД РФ Сергея Лаврова там много контактов, он оперативно реагирует на критику России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, большое число контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не жалеет ли президент России Владимир Путин, что не поехал на саммит G20.

Ранее сайт KP.RU писал, что Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Главу МИД РФ встретили традиционными танцами в национальных костюмах.

Напомним, в прошедший четверг, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит “Большой двадцатки”, уточнив, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ.