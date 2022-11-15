Патрушев заявил о намерении США «разобщить и уничтожить» Россию Фото: REUTERS

Соединенные Штаты поставили цель разобщить и уничтожить Россию, используя Украину в качестве тарана, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Цель США – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования», – заявил он на совещании по антитеррористической защищенности объектов Центрального федерального округа.

Как отметил Патрушев, США, объявляя РФ источником нестабильности, формируют антироссийские альянсы, наращивая военную мощь и размещая силы НАТО у границ России.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон не добивается смены власти в России в ходе украинского конфликта и не видит необходимости подталкивать Украину с переговорам с РФ.