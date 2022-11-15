Британцы раскритиковали Сунака за его требования к России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Фото: REUTERS

Читатели Daily Express в резкой форме высказались в своих комментариях в ответ на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которое он сделал на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии.

На полях саммита Риши Сунак потребовал от России уйти с территории Украины и прекратить конфликт.

«Мы даже не может контролировать Ла-Манш, а Сунак тут что-то требует», — прокомментировал Mr. Marmaduke.

Пользователь Cortina с иронией отметил, что «для премьер-министра единственной страны в мире, которая даже не заставит Путина дрожать в сапогах, это просто смешно».

Tankerman в своем комментарии подчеркнул, «что Путин лишь только посмеется над Сунаком, премьер-министром Великобритании, который даже не может остановить вторжение безоружных мигрантов на резиновых лодках в нашу страну».

Другой читатель с ником DaWilko поинтересовался, что «получила ли британская общественность возможность высказаться по поводу того, должна ли Великобритания принимать участие и выделять триллионы фунтов стерлингов на поддержку Украины?».

В качестве итога дискуссии выступил комментарий Strong like bull, в котором выражено общее мнение, что «какой же Сунак ничтожно жалкий премьер-министр».

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял на слова Зеленского по поводу мирных соглашений, что позиция киевских властей подтверждает нежелание вести переговоры с Россией.