Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии Фото: ТАСС

Каховская гидроэлектростанция прекратила выработку электроэнергии, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию. И необходимости в этом нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил врио главы Херсонской области, главная опасность сейчас заключается в подрыве плотины Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины, несмотря на то, что сделать это сложно. По словам Сальдо, восстановить станцию после обстрелов можно будет в течение года.

Напомним, ранее была публикована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС.

Сайт KP.RU писал, как непрерывные ракетные удары ВСУ по Каховской ГЭС поставили под угрозу и существование гидроэлектростанции, и сохранность плотины, от которой зависят жизни тысяч людей ниже по течению Днепра.