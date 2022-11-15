ВСУ увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области Фото: REUTERS

ВС Украины увеличили интенсивность обстрелов левобережной части Херсонской области, сообщил сегодня, 15 ноября, врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами туда можно достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометы могут бить", - уточнил Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Также он добавил, под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.

Ранее сообщалось, что группа неустановленных лиц обстреляла из огнестрельного оружия буксир с мирными жителями, которых эвакуировали из Херсона на левый берег Днепра.

Также ранее власти Херсонской области обвинили США в обстрелах Антоновского моста.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Но он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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