Путин заявил, что Россия вовремя поставила заслон попыткам Запада подорвать ее суверенитет Фото: REUTERS

Россия вовремя поставила заслон всем попыткам Запада подорвать свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества: как минимум разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет. Такой сценарий был обкатан на некоторых странах, в том числе, и на Украине. Были попытки поступить так и с нашей страной, но мы вовремя и достаточно твердо поставили им заслон», – сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российский лидер подписал указ об утвреждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Традиционные ценности обозначены как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны». Согласно документу, к ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

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