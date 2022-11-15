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НовостиПолитика15 ноября 2022 11:54

Путин заявил, что Россия вовремя поставила заслон попыткам Запада подорвать ее суверенитет

Попытки государств переписать мировую историю имеют цель разобщить российкое население, считает президент
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что Россия вовремя поставила заслон попыткам Запада подорвать ее суверенитет

Путин заявил, что Россия вовремя поставила заслон попыткам Запада подорвать ее суверенитет

Фото: REUTERS

Россия вовремя поставила заслон всем попыткам Запада подорвать свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества: как минимум разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет. Такой сценарий был обкатан на некоторых странах, в том числе, и на Украине. Были попытки поступить так и с нашей страной, но мы вовремя и достаточно твердо поставили им заслон», – сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российский лидер подписал указ об утвреждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Традиционные ценности обозначены как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны». Согласно документу, к ним относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5002730/