Кузбасс выделит 150 млн рублей на развитие проектов молодых ученых

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Десять молодежных лабораторий Кузбасса получат гранты от правительства региона на свои исследовательские проекты в 2022-2024 годах. На эти цели из областного бюджета выделено 150 млн рублей. Молодые ученые в возрасте до 39 лет будут заниматься разработкой новых продуктов, в том числе технологий переработки отходов, улучшения экологии и онкотестирования жителей.

«В России взят курс на технологический суверенитет. Это открывает новые возможности для продвижения молодых и перспективных ученых в Кузбассе, развития их потенциала на благо региона, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - Мы обеспечиваем реальную финансовую поддержку фундаментальных научных исследований и перспективных инновационных проектов. Все это позволяет привлекать талантливых молодых ученых, готовых продвигать экономику региона за счет инноваций в науке».

На региональный конкурс уже поступили 38 заявок от вузов и научных институтов.

Организатором конкурса выступило министерство науки и высшего образования региона.