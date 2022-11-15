DPA: Канцлер Германии Шольц признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 Фото: REUTERS

Участникам саммита саммите "Большой двадцатки" (G20) не удалось изолировать Россию , сообщает агентство DPA, цитируя слова канцлера Германии Олафа Шольца.

- Разумеется, по вопросу Украины существуют и другие мнения. Но они не в счет, - сказал немецкий политик.

При этом в публикации отмечается, такая ситуация говорит о том, что на G20 есть страны, которые отказываются осудить специальную военную операцию России на Украине.

Днем ранее Шольц сообщал, что все участники саммита "Большой двадцатки" должны обсудить изоляцию России. При этом политик выразил сожаление по поводу того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит.

Глава германского правительства также заявлял, что G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства, поэтому дискуссии и споры на саммите необходимы.