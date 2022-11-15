Глава РАН предложил присвоить звание "городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю

Путин заявил, что Мариуполь и Мелитополь получат звание "городов воинской славы" Фото: REUTERS

Глава Российской академии наук Геннадий Красников во время доклада президенту РФ Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Глава государства в свою очередь поддержал инициативу Красникова.

"Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания "Город воинской славы" двум российским городам - Мелитополю и Мариуполю", - сказал Красников на заседании Российского оргкомитета "Победа".

Президент Путин подчеркнул, что обсуждения по этому поводу идут и будут идти дальше.

"Сейчас в состав России вернулись 4 региона, где во время ВОВ шли тяжелые бои. Обращаю внимание, что в перечне городов РАН, представленных для рассмотрения, есть города новых субъектов РФ", - сказал лидер РФ.

Обращения о присвоении звания "Городов воинской славы" Мариуполя и Мелитополя прошли экспертизу РАН. В настоящий момент звания "Город воинской славы" носят 45 российских населенных пунктов.

В ходе исторической оценки событий прошлого во время выступления 15 ноября 2022 года Путин заявил, что Блокаду Ленинграда "войсками нацистской Германии давно следовало признать геноцидом".