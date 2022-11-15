Патрушев заявил об активизации украинских диверсантов в Центральной России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах. Об этом он рассказал 15 ноября во время своего выступления в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.

- В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, поставляемых на Украину американской стороной и другими странами НАТО, - сообщил Патрушев.

При этом он добавил, что чаще всего мишенями становятся объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что сейчас участились попытки проникновения на территорию РФ представителей радикальных и экстремистских структур с целью совершения терактов.

Во время того же выступления Патрушев заявил и о том, что Штаты поставили цель разобщить и уничтожить Россию, используя Украину в качестве тарана. Все дело в том, что Америка пытается сеет ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживая развитие ультраправых экстремистских и националистических идей.