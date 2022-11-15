США надеются на продление зерновой сделки Фото: Иван МАКЕЕВ

Соединенные Штаты надеются, что продуктовая сделка по вывозу зерна с Украины будет продлена, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, конечно, надеемся, что сделка будет продлена. Как я понимаю, 19 ноября – это день, когда срок ее действия истекает. Я знаю, что сейчас ведутся активные переговоры и обсуждения», – сказал он в интервью Bloomberg.

Напомним, ранее Организация объединенных наций выступила за немедленное продление зерновой сделки.

Напомним 26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс призывает Россию продлить зерновую сделку.

Как писал сайт KP.RU, в середине октября заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс прилетал в Москву на переговоры с МИД России по продлению сроков действия зерновой сделки.