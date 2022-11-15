Госдума приняла законопроект о едином пособии для семей с детьми в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России депутаты Государственной думы 15 ноября во втором и третьем чтениях приняли проект закона об установлении в стране единого пособия для семей с детьми.

- Предлагается с 1 января 2023 года ввести универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, - сказано в документе.

Отмечается, что во время первого чтения проекта, которое прошло в октябре этогго года, депутаты внесли в законопроект некоторые поправки. В частности, они пришли к выводу, что следует отказаться от термина "универсальное".

По данным Минтруда РФ, это пособие позволит объединить сразу несколько различных выплат.

Теперь пособие будут выплачивать нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Согласно расчётам, размер выплат составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. В среднем по РФ в будущем году пособие составит 7 тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно.

Ранее сайт KP.RU писал, что единовременное пособие при рождении ребенка индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой единовременная выплата составит 23 011 рублей.